Важно помогать людям: правила воспитания детей от актрисы Анджелины Джоли

В своем последнем интервью популярная актриса и режиссер Анджелина Джоли откровенно ответила на все вопросы журналистов, а также раскрыла главный принцип в воспитании детей.

Анджелина Джоли, которая с недавних пор в одиночку воспитывает своих детей заявила, что детям нужны путешествия, чтобы расширять свой кругозор и постоянно узнавать что-то новое. Она считает, что сейчас детей заставляют взрослеть слишком быстро, и концентрируют их внимание на славе и деньгах - совсем не важных вещах.

Актриса утверждает, что подростков необходимо отправлять в путешествия, чтобы они смогли посмотреть на жизнь других людей и подумать над своей. Это не просто развлечение и самообразование. Важно, чтобы дети смогли понять, какую пользу они могут принести людям, чтобы просыпаясь, осознавали, что они нужны другим.

Если же человек только берет, он ничего из себя не представляет. Джоли отметила, что очень важно помогать другим людям.