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Ушла из жизни российская актриса Анжелика Волчкова

Анжелика Волчкова
11:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная российская актриса Анжелика Волчкова умерла в возрасте 47 лет.

В Москве в ночь на 8 апреля в возрасте 47 лет умерла известная российская актриса театра и кино Анжелика Волчкова.

Об этом сообщили в пресс-службе театра "Школа современной пьесы", в котором играла актриса.

Отмечается, что причиной смерти женщины стала тяжелая болезнь.

"Ушла из жизни красивая молодая женщина, замечательная актриса, преданный своему театру человек – Анжелика Волчкова, актриса театра "Школа современной пьесы". Анжелика играла очень много, была очаровательной, остроумной, бесстрашной артисткой. Она боролась. Но сил не хватило. Светлая ей память", – написала журналистка Ксения Ларина в Facebook.

Попрощаются с Волчковой 10 апреля в ее родном театре, а похоронят – на родине в Пензе.

Напомним, что Анджелика Волчкова -  акстриса театра "Школа современной пьесы". Известная в основном своими театральными работами. Снималась также в таких фильмах и сериалах, как "Лондонград", "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом надежды", "Аэропорт 2" и другие. Заслуженная артистка России (2004 год).

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Новости шоу бизнеса, Актриса Анжелика Волчкова, Анжелика Волчкова, Ксения Ларина, Умерла Анжелика Волчкова, Школа современной пьесы.
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