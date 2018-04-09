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Пэрис Хилтон побывала в Украине и рассказала про любовь к борщу (Видео)

Пэрис Хилтон
19:45 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Пэрис Хилтон рассказала о своей свадьбе и пообещала научиться готовить украинский борщ.

Знаменитая американская актриса и светская львица на прошлых выходных впервые побывала в Украине. Пэрис Хилтон и ее парень Крис Зилка участвовали в открытии обновленного отеля.

Во Львов, где побывала звездная пара, Хилтон "поймала" Катя Осадчая.

Общение ведущей с американской деятельницей вышло достаточно откровенным.

В интервью возлюбленный Пэрис Хилтон заявил, что его дедушка был фермером и жил в Мариуполе. Именно поэтому он чтит украинские традиции. Кроме того, актер поделился тем, что обожает украинский борщ и старается ходить на службу на Пасху именно в украинскую церковь.

Сама Хилтон также рассказал о любви к борщу и даже призналась, что хочет научиться готовить блюдо ради любимого.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Борщ, Видео, Катя Осадчая, Пэрис Хилтон, Свадьба.
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