Пэрис Хилтон побывала в Украине и рассказала про любовь к борщу (Видео)

Знаменитая американская актриса и светская львица на прошлых выходных впервые побывала в Украине. Пэрис Хилтон и ее парень Крис Зилка участвовали в открытии обновленного отеля.

Во Львов, где побывала звездная пара, Хилтон "поймала" Катя Осадчая.

Общение ведущей с американской деятельницей вышло достаточно откровенным.

В интервью возлюбленный Пэрис Хилтон заявил, что его дедушка был фермером и жил в Мариуполе. Именно поэтому он чтит украинские традиции. Кроме того, актер поделился тем, что обожает украинский борщ и старается ходить на службу на Пасху именно в украинскую церковь.

Сама Хилтон также рассказал о любви к борщу и даже призналась, что хочет научиться готовить блюдо ради любимого.