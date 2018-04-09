Сегодня день рождения Кристен Стюарт: лучшие роли актрисы

"Когда я была маленькой девочкой, мне нравилось чувствовать себя причастной к истории. Я любила оживлять разнообразные образы и доносить до аудитории глубокий смысл", – признавалась в одном из интервью Кристен Стюарт.

Не имея актерского образования, в свои 28 она уже сыграла в двух десятках фильмов, поработала с режиссером Вуди Аленом, а также стала лицом кампании Chanel Eyes Collection 2016 и парфумного бренда "Chanel Gabrielle".

Кинокарьеру девушка начала почти двадцать лет назад. В восьмилетнем возрасте в одной из школьных рождественских постановок Кристен заметил киноагент. А уже в следующем году ей поручили эпизодическую роль в спектакле "Сын русалки", который снимали для Disney Channel. Лента за лентой, номинации за номинациями, восторженные отзывы критиков, в частности, за работу в фильмах "Комната паники", "Поймай ребенка", "Говори", "В диких условиях" и других. И вот в 2008 году почти совершеннолетняя Стюарт появляется на широких экранах в роли Беллы Свон, которая принесла ей мировую популярность.

Топ-4 роли Кристен Стюарт

"Сумерки" (2008-2013)

О том, что в адаптации одноименного "вампирского" бестселлера Стефани Майер любимую Эдварда Каллена сыграет Кристен Стюарт, "Summit Enternainment" объявил в 2007 году. Первая серия телесаги получила популярность, особенно, среди молодежи. А хрупкостью, эмоциональностью и вместе с тем решительностью Беллы прониклись не только зрители, но и кинокритики. Ведущая для кинокарьеры работа принесла Кристен Стюарт награду MTV Movie Award за лучшую женскую роль и поцелуй, а через год – престижную премию Британской академии телевидения и киноискусства в номинации "Восходящая звезда". Поэтому Кристен решила продолжить сниматься в еще четырех частях фильма: "Новолуние", "Затмение", "Рассвет. Часть 1" и "Рассвет. Часть 2". С каждой серией актриса будто эволюционирует, увереннее и ярче демонстрируя свою игру, тоньше чувствуя взаимодействие с главной героиней фильма. Однако сама Стюарт эту ленту в своей профессиональной жизни не считает определяющей.

"Лагерь X-Ray" (2014)

Сюжет этого фильма разворачивается в одном из самых жутких для узников мест на планете – изоляторе временного содержания в тюрьме Гуантанамо. Его премьера состоялась на кинофестивале "Sundance" и критики лестно отозвались о киноработе, в частности, похвалив удачное перевоплощение Стюарт в надзирателя тюрьмы. Во время кинокартины заметно, насколько тяжело актрисе удается исполнить эту роль, на съемочной площадке она ищет и формирует твердость характера своей героини:

"Когда ты перевоплощаешься в персонажа, то представляешь, будто пережила его опыт. Ты можешь учиться на нем, следовательно, нет необходимости повторять его в реальности. Тебе будто дают возможность прожить несколько жизней".

И одну из них Кристен Стюарт удалось постичь благодаря ленте Вуди Аллена "Светская жизнь".

"Светская жизнь" (2016)

В романтической драме, которую презентовали на Каннском кинофестивале, актриса играет помощницу агента в Голливуде периода 1930-х годов Вонни. Лента дала актрисе возможность прекрасно продемонстрировать микс магнетизма кинозвезды и, опять же, твердость женского характера. Хотя на протяжении работы с Вуди Аленом Стюарт признавалась: чувствует, что он ее ненавидит.

Однако впоследствии сотрудничеством с именитым режиссером Стюарт все-таки осталась довольна: "Думаю, что Вуди увидел во мне нечто, о чем я сама не знала. И это лучшее ощущение в мире, а также идеальные рабочие отношения: когда режиссер открывает в тебе тобой неподозреваемое".

"Все еще Элис" (2014)

В проникновенной американо-французской драме Кристен Стюарт сыграла эпизодическую роль младшей дочери профессора-лингвиста Элис Гавленд. У последней обнаружили редкую форму болезни Альцгеймера. В конце фильма Лидия Гавленд (Кристен Стюарт) преодолевает характер бунтарки-тинейджера и решает остаться с мамой. До этого момента отношения между матерью и дочерью складывались не лучшим образом, и своей игрой молодой актрисе удалось передать непростой, однако волевой характер Лидии.

Самое важное в актерской профессии для Кристен Стюарт, как признается она, – "не служить упаковкой и способом доставки зрителей к тому, что задумал режиссер. Единственным способом для меня воплотить эту задумку полностью, так сказать, обнажиться и раскрыть себя. Хотя сейчас я имею проблему – это невозможность остановиться играть. Да, я чувствую себя уставшей и одновременно счастливой, ведь по-другому жить не хочу".