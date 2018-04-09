Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле
Новости: "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу
Новости: Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео) Истинный шедевр: определен лучший гол в истории ЧМ по футболу (Видео)
Новости: Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
X

Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве

Святослав Вакарчук
18:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Лидер группы "Океан Эльзы" поделился впечатлениями после прогулки по Киеву в пасхальные праздники.

Популярный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прогулялся по Киеву в пасхальные праздники, после чего поделился впечатлениями со всеми поклонниками.

Об этом артист написал в социальной сети Twitter.

"Со светлой Пасхой! Пусть она будет такой же хорошей, как и сегодняшнее весеннее небо в Киеве", – поздравил украинцев лидер группы "Океан Эльзы".

Вероятно, Святослав Вакарчук гулял по столице со своей женой Лялей Фонаревой. Певец посетил свое любимое кафе на Подоле и увлекательно описал свой поход по Киеву.

Весь день гуляем по Киеву. Мои наблюдения: Киев – прекрасный, Пасха делает людей более счастливыми, Світ Кави на Подоле – уютная кофейня с отличным кофе, – написал Святослав Вакарчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Группа, Киев, Океан Эльзы, Прогулка в Киеве, Святослав Вакарчук.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Важно помогать людям: правила воспитания детей от актрисы Анджелины Джоли Ушла из жизни российская актриса Анжелика Волчкова Доктор, перекрои меня полностью: ослепительные преображения азиаток (Фото)

Последние новости

Мейвезер - о скандале вокруг нападения МакГрегора на автобус с Нурмагомедовым В Антарктике впервые собрали урожай овощей Какие украшения носит Кейт Миддлтон (Фото)
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
05 Сын Таисии Повалий забыл слова во время выступления на "Голосе страны" (Видео)
Новости сегодня
19:03 Определен лучший игрок АПЛ по итогам марта
18:55 На Харьковщине произошло страшное ДТП
18:55 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов (Фото)
18:35 SpaceX/Tesla готовится к тесту Hyperloop
18:34 Трогательные снимки отцов на свадьбах у дочерей (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест Жебривский: Выплату пенсий на Донбассе может делать Красный Крест
Новости: Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой Модель Белла Хадид стала знойной блондинкой
Добавить комментарий
0