Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве

Популярный певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прогулялся по Киеву в пасхальные праздники, после чего поделился впечатлениями со всеми поклонниками.

Об этом артист написал в социальной сети Twitter.

Цілий день гуляємо по Києву. Мої спостереження: 1. Київ- прекрасний. 2. Великдень робить людей щасливішими. 3. Світ Кави на Подолі-затишна кав’ярня з чудовою кавою( і це ніяка не реклама- я справді так думаю)

Зі святом всіх!:) pic.twitter.com/A4yF55q9Cz — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 апреля 2018 г.

"Со светлой Пасхой! Пусть она будет такой же хорошей, как и сегодняшнее весеннее небо в Киеве", – поздравил украинцев лидер группы "Океан Эльзы".

Вероятно, Святослав Вакарчук гулял по столице со своей женой Лялей Фонаревой. Певец посетил свое любимое кафе на Подоле и увлекательно описал свой поход по Киеву.

Весь день гуляем по Киеву. Мои наблюдения: Киев – прекрасный, Пасха делает людей более счастливыми, Світ Кави на Подоле – уютная кофейня с отличным кофе, – написал Святослав Вакарчук.