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Модель Эмили Ратажковски станцевала в купальнике перед камерой (Видео)

Эмили Ратажковски
22:09 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная манекенщица показала зажигательный танец в купальнике.

Известно, что Эмили Ратажковски активно ведет свой блог в социальной сети Іnstagram. Знаменитость то рекламирует белье собственного дизайна, то показывает обнаженное тело, демонстрируя идеальную фигуру. Миллионы людей с восхищением наблюдают, как живет одна из самых известных моделей мира.

На этот раз Эмили Ратажковски показала кадры с отдыха. На видео звезда танцует зажигательный твист на солнечном пляже. Манекенщица соблазнительно виляет бедрами перед камерой, игриво поправляя волосы, развеянные ветром.

 

Orpheus in Polka Dot will make you wanna twist

Публикация от Inamorataswim (@inamorataswim)

Одета Эмили Ратажковски в купальник темно-синего цвета с белыми точками. Модель пляжного наряда разработала звезда. Отметим, что купальник подчеркивает идеальные формы манекенщицы и частично обнажает грудь.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Видео, Купальник, Модель, Танец, Танец в купальнике.
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