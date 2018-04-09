Рассел Кроу решил продать свои личные вещи и устроил аукцион под названием "Искусство развода".

Актер выставил свои вещи на продажу через 5 лет после развода с Дэниэль Спенсер. Таким образом Рассел Кроу решил избавиться от лишних воспоминаний и начать жизнь с чистого листа. Для аукциона актер выбрал дату 7 апреля. Этот день для 54-летнего Рассела Кроу имеет двойное значение, ведь это дата его рождения и день заключения брака с Дэниэль Спенсер. После затяжной попытки прийти в себя из-за разрыва 10-летних супружеских отношений Рассел Кроу решил превратить "грустную ситуацию в что-то радостное. Поэтому звезда Голливуда устроила аукцион, дав ему красноречивое название "Искусство развода".