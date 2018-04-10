Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рынок недвижимости: как изменится стоимость жилья в Украине Рынок недвижимости: как изменится стоимость жилья в Украине
Новости: Смоленская катастрофа: в Польше откроют памятник погибшим Смоленская катастрофа: в Польше откроют памятник погибшим
Новости: Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля Лига чемпионов: расписание матчей 10 апреля
Новости: В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
X

Тамерлан и Алена поделились секретами о своей годовщине

Тамерлан и Алена
08:18 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Алена и Тамерлан рассказали, как отпразднуют пятую годовщину свадьбы.

В недавнем интервью Кате Осадчей солисты neo r’n’b группы TamerlanAlena рассказали, как готовятся к своему первому юбилею.

Летом, в июне пара будет отмечать пятую годовщину со дня свадьбы. О том, как собирается праздновать "деревянный" юбилей артисты, Алена ответила:

"Я бы хотела еще раз сыграть нашу свадьбу и сделала бы опять большой крутой праздник, потому что наша свадьба действительно была незабываема". А Тамерлан добавил, что он всегда за такие инициативы и готов устроить праздник.

А 31 мая TamerlanAlena анонсировали презентацию нового концертного шоу в столичном клубе под названием "Если что, набирай". Артисты уже на протяжении четырех месяцев готовят новое шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Годовщина, Годовщина свадьба, Катя Осадча, Тамерлан и Алена, Юбилей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Пэрис Хилтон побывала в Украине и рассказала про любовь к борщу (Видео) Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве Светлана Лобода показала обручальное кольцо на пальце

Последние новости

Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео) Лидер КНДР обсудил с партией будущий диалог с США Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
Сегодня читают
01 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
02 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
03 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
04 Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель
05 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
Новости сегодня
09:18 Игрок "Ливерпуля" из-за травмы досрочно завершил сезон
09:11 В космосе появится жилье для туристов
09:01 По мнению полицейских, нападение на Мейвезера не было случайным
08:55 Смех до слез: уморительные демотиваторы для отличного настроения
08:53 Невероятные фильмы основаны на реальных событиях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях
Новости: Британия и Франция РФ в химической атаке в Сирии Россию обвинили в химической атаке в Сирии
Новости: Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами
Добавить комментарий
0