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Тамерлан и Алена поделились секретами о своей годовщине
08:18 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Алена и Тамерлан рассказали, как отпразднуют пятую годовщину свадьбы.
В недавнем интервью Кате Осадчей солисты neo r’n’b группы TamerlanAlena рассказали, как готовятся к своему первому юбилею.
Летом, в июне пара будет отмечать пятую годовщину со дня свадьбы. О том, как собирается праздновать "деревянный" юбилей артисты, Алена ответила:
"Я бы хотела еще раз сыграть нашу свадьбу и сделала бы опять большой крутой праздник, потому что наша свадьба действительно была незабываема". А Тамерлан добавил, что он всегда за такие инициативы и готов устроить праздник.
А 31 мая TamerlanAlena анонсировали презентацию нового концертного шоу в столичном клубе под названием "Если что, набирай". Артисты уже на протяжении четырех месяцев готовят новое шоу.
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