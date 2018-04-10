Тамерлан и Алена поделились секретами о своей годовщине

В недавнем интервью Кате Осадчей солисты neo r’n’b группы TamerlanAlena рассказали, как готовятся к своему первому юбилею.

Летом, в июне пара будет отмечать пятую годовщину со дня свадьбы. О том, как собирается праздновать "деревянный" юбилей артисты, Алена ответила:

"Я бы хотела еще раз сыграть нашу свадьбу и сделала бы опять большой крутой праздник, потому что наша свадьба действительно была незабываема". А Тамерлан добавил, что он всегда за такие инициативы и готов устроить праздник.

А 31 мая TamerlanAlena анонсировали презентацию нового концертного шоу в столичном клубе под названием "Если что, набирай". Артисты уже на протяжении четырех месяцев готовят новое шоу.