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Регину Тодоренко раскритиковали за неудачный образ
12:12 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Подписчики остались не в восторге от внешнего вида и фигуры телеведущей.
Телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила смелым образом. Для съемок телевизионного шоу Регина выбрала провокационный наряд.
Тодоренко предстала в "кольчужном" платье от бренда OMUT jewelry, под которое надела черное боди. Свой образ ведущая дополнила сапогами Casadei. Платье из цепочек неудачно подчеркнуло фигуру звезды.
Подписчики остались не в восторге от внешнего вида Регины: "Надо тебе подкачать попу и похудеть", "Наряд ужасный", Цвет волос крутой, а вот наряд подвел – эти висюльки так сложились на бедрах, будто у тебя 10 лишних кг", "Удивительно как можно испортить фигуру человека одним нарядом. Просто подчеркнули недостатки", "Наряд ужасный", – комментируют пользователи.
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