Регину Тодоренко раскритиковали за неудачный образ

Телеведущая и певица Регина Тодоренко удивила смелым образом. Для съемок телевизионного шоу Регина выбрала провокационный наряд.

Тодоренко предстала в "кольчужном" платье от бренда OMUT jewelry, под которое надела черное боди. Свой образ ведущая дополнила сапогами Casadei. Платье из цепочек неудачно подчеркнуло фигуру звезды.

Подписчики остались не в восторге от внешнего вида Регины: "Надо тебе подкачать попу и похудеть", "Наряд ужасный", Цвет волос крутой, а вот наряд подвел – эти висюльки так сложились на бедрах, будто у тебя 10 лишних кг", "Удивительно как можно испортить фигуру человека одним нарядом. Просто подчеркнули недостатки", "Наряд ужасный", – комментируют пользователи.