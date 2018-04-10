Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Официальный сайт королевской семьи Великобритании сообщает, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл призвали гостей на своей свадьбе вместо подарка сделать пожертвования в благотворительные организации. Будущие супруги выбрали семь организаций, которые они хотели бы поддержать.

"Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. В связи с этим пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок".

У них, кстати, нет никаких официальных отношений или обязательств. Среди организаций — Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей, национальная благотворительная организация помощи бездомным, фонд помощи женщинам Индии, "Маленькие солдаты Скотти", спортивная организация "Уличные игры" и две организации по защите океанов и дикой природы.

Теперь всем интересно, каким будет размер пожертвований в честь свадьбы Меган и Гарри.