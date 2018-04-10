Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Порошенко в Германию: Президент проводит переговоры с главой МИД Визит Порошенко в Германию: Президент проводит переговоры с главой МИД
Новости: В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
Новости: Как украинские спортсмены отметили Пасху Как украинские спортсмены отметили Пасху
Новости: В Гизе найдена загадочная лестница, ведущая под землю В Гизе найдена загадочная лестница, ведущая под землю
X

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Меган Маркл и принц Гарри
11:29 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри и его супруга попросили гостей не дарить им подарки на свадьбу, а сделать пожертвования в благотворительные организации.

Официальный сайт королевской семьи Великобритании сообщает, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл призвали гостей на своей свадьбе вместо подарка сделать пожертвования в благотворительные организации. Будущие супруги выбрали семь организаций, которые они хотели бы поддержать.

"Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это чувство. В связи с этим пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок".

У них, кстати, нет никаких официальных отношений или обязательств. Среди организаций — Ассоциация ВИЧ-инфицированных детей, национальная благотворительная организация помощи бездомным, фонд помощи женщинам Индии, "Маленькие солдаты Скотти", спортивная организация "Уличные игры" и две организации по защите океанов и дикой природы.

Теперь всем интересно, каким будет размер пожертвований в честь свадьбы Меган и Гарри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Благотворительность, Меган Маркл, Пожертвования, Принц Гарри, Свадебные подарки, Свадьба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

До и после: как меняются лица людей после нескольких бокалов вина (Фото) Как сейчас выглядят звезды, которых мы давно не видели (Фото) Модель Эмили Ратажковски станцевала в купальнике перед камерой (Видео)

Последние новости

Артем Довбык забил дебютный гол за "Мидтьюланн" (Видео) Медреформа в действии: более 150 тысяч украинцев уже выбрали врача В Антарктиде зафиксировали рекордное количество снега за 200 лет
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
03 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
04 Археологи обнаружили руины загадочного храма в африканской пустыне
05 Журналист сломал ногу, пытаясь повторить шедевральный гол Роналду (Видео)
Новости сегодня
12:25 Улыбка до ушей: смешные и актуальные цитаты в картинках
12:19 Директор больницы в Солсбери рассказала, как лечили Скрипалей
12:13 Линарес: Мы увидим, насколько Ломаченко хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше
12:12 В билетные терминалы Вроцлава добавили украинский язык
12:12 Регину Тодоренко раскритиковали за неудачный образ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях ГСЧС предупреждает об лавинах и половодьях
Новости: Сотрудники СБУ обыскали дом и офис Савченко Сотрудники СБУ обыскали дом и офис Савченко
Новости: Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи
Добавить комментарий
0