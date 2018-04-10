Светлана Лобода оголила живот для обложки журнала

Беременная вторым ребенком украинская исполнительница Светлана Лобода, которая взяла отпуск и уехала готовиться к родам в США, снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopolitan, оголив округлившийся живот.

На фото Лобода запечатлена в высоко поднятой футболке и приспущенных свободных брюках. Таким образом артистка оголила заметно округлившийся живот.

Снимок певицы набирает лайки, в комментариях Лободу призвали беречь себя.

Напомним, называть имя отца артистка отказывается. Однако в сети и на страницах таблоидов ходят слухи, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Сейчас Светлана Лобода находится в Лос-Анджелесе. Недавно певица показала, как проводит время в роскошном особняке, который обходится ей в сумму порядка 450 тыс. гривен в неделю.