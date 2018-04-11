Середина XX века стала для Афганистана знаковым временем.

Середина XX века стала для Афганистана знаковым временем. Именно тогда страна, раздираемая внутренними конфликтами и вторжениями извне, сделала несколько неуверенных шагов к модернизации. Тогда де Афганистан начал выходить из-под влияния СССР, хотя и занимал в «холодной» войне нейтральную позицию, и склоняться к прозападному образу жизни и либеральной идеологии. Рядом с глинобитными домами росли современные здания, и даже ношение чадры стало необязательным. Если учесть, что средняя продолжительность жизни афганцев, родившихся в 1960-м году составляет 31 год, то становится понятно, что подавляющего количества людей, запечатлённых на этих фото, уже нет в живых.