Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем
Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась новым фото из отпуска.
Ольга Фреймут отправилась отдыхать вместе со своим супругом Владимиром Локотко. В Инстаграме она показала первые фотки из отпуска, на одной из которых запечатлена в объятиях мужа.
Ольга Фреймут с мужем
Подписала Ольга семейный кадр так: "Мені не цікаво відвідувати обов’язкові туристичні місця. Фотографуватися у дорогих готелях зі сніданками. Називати впливові прізвища друзів у розмові. Справляти враження традиційними методами. #villa rothschild люблю за відстороненість. Вона, немов на паузі перед наступним тактом вальсу. Момент у припіднятих над клавішами пальцями піаніста. Щоразу заходжу сюди , щоб почути продовження мелодії. Але...".
Стоит отметить, что влюбленная пара гармонично смотрится на снимке.