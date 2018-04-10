Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC Мейвезер проведет бой с Макгрегором по измененным правилам UFC
Новости: Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови Британцы создали пластырь, способный измерять уровень глюкозы в крови
X

Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем

Ольга Фреймут
22:47 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась новым фото из отпуска.

Ольга Фреймут отправилась отдыхать вместе со своим супругом Владимиром Локотко. В Инстаграме она показала первые фотки из отпуска, на одной из которых запечатлена в объятиях мужа.

Ольга Фреймут с мужем 

Подписала Ольга семейный кадр так: "Мені не цікаво відвідувати обов’язкові туристичні місця. Фотографуватися у дорогих готелях зі сніданками. Називати впливові прізвища друзів у розмові. Справляти враження традиційними методами. #villa rothschild люблю за відстороненість. Вона, немов на паузі перед наступним тактом вальсу. Момент у припіднятих над клавішами пальцями піаніста. Щоразу заходжу сюди , щоб почути продовження мелодії. Але...".

Стоит отметить, что влюбленная пара гармонично смотрится на снимке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Владимир Локотко, муж Ольги Фреймут, Ольга Фреймут, Семья Ольги Фреймут.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Американская актриса Рэйчел МакАдамс родила ребенка Пэрис Хилтон опубликовала фото с Эмили Ратаковски Ушел из жизни актер, озвучивший "Утиные истории" и "Винни-Пуха"

Последние новости

Лилия Ребрик призналась, как назовет будущего ребенка Девушка в течение 4 лет не состригала свои ногти (Фото) Лукашенко рассказал о своей жесткой диете
Сегодня читают
01 Ученые рассказали, куда попадают люди после смерти
02 Медики подсказали простой способ очищения организма
03 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
04 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
05 В Польше напомнили о наиболее острой проблеме с Украиной
Новости сегодня
23:17 По информации в соцсетях, Мариуполь содрогается от мощных взрывов
22:53 Назван список худших фильмов от лучших режиссеров
22:50 Женщины не прошли отбор в новый отряд российских космонавтов
22:40 Любимые игрушки из нашего детства, способные вызвать зависть у всего двора (Фото)
22:37 В Днепре 23 студента заболели корью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше назвали причину Смоленской катастрофы Польша назвала причину Смоленской катастрофы
Новости: Украина начнет серийное производство ракет "Ольха" Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
Новости: Украина скоро введет санкции против российских бизнесменов Украина готовит санкции против российских олигархов
Новости: Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха Сестры Кардашян опубликовали сексуальные фото с отдыха
Добавить комментарий
0