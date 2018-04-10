Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем

Ольга Фреймут отправилась отдыхать вместе со своим супругом Владимиром Локотко. В Инстаграме она показала первые фотки из отпуска, на одной из которых запечатлена в объятиях мужа.

Ольга Фреймут с мужем

Подписала Ольга семейный кадр так: "Мені не цікаво відвідувати обов’язкові туристичні місця. Фотографуватися у дорогих готелях зі сніданками. Називати впливові прізвища друзів у розмові. Справляти враження традиційними методами. #villa rothschild люблю за відстороненість. Вона, немов на паузі перед наступним тактом вальсу. Момент у припіднятих над клавішами пальцями піаніста. Щоразу заходжу сюди , щоб почути продовження мелодії. Але...".

Стоит отметить, что влюбленная пара гармонично смотрится на снимке.