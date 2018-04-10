Настя Каменских рассказала правду о своей личной жизни

Популярная певица и ведущая Настя Каменских, которая недавно начала сольную карьеру, призналась, что имеет бойфренда. Отношения являются очень романтичными, а имя своего избранника звезда пока не хочет оглашать.

Отметим, что в октябре 2017 года Настя Каменских объявила о перерыве в творческом дуэте с Потапом. С тех пор певица начала сольную карьеру и удивляет поклонников яркими изменениями.

Новая украиноязычная песня и стильный имидж – это не все, чем удивила поклонников Настя Каменских. Певица призналась журналистам, что имеет бойфренда, с которым она чувствует себя счастливой.

"Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину ", – отметила Настя Каменских.