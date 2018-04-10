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Анна Седокова опубликовала красивый снимок с отдыха

Анна Седокова
19:05 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица и многодетная мама Анна Седокова показала свое стройное и загорелое тело.

Анна Седокова провела непродолжительные каникулы со своими дочками и сыном в Лос-Анджелесе.

В Инстаграме артистка показала свежее селфи, на котором продемонстрировала идеальную фигуру и такой же превосходный загар.

Под своим фото певица оставила такое послание: "Вот и закончился наш маленький отпуск. Время босиком и #nomakeup, мячиком и золотыми татуировками в руках. Моника уже в школе, а мне нужно возвращаться в рабочий режим. Моя новая песня #НиСловаоНем взорвала все, что только можно и это моя первая песня с таким резонансом. Приятно)) Я пока в Лос Анджелесе, но до меня уже доходят слухи о наших будущих планах! Спасибо! Я очень вас #LOVE)".

Более 108 тысяч инстаграм-пользователей оценили лайками новое фото Анны Седоковой, ее фигуру и великолепный загар.

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Новости шоу бизнеса, Анна Седокова на отдыхе, Певица Анна Седокова, Седокова, Фигура Анны Седоковой.
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