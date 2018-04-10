Сына Дэвида Бекхэма застали целующимся с моделью Playboy

Бруклина Бекхэма – сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали целующимся с моделью Playboy Лекси Вуд.

По данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, однако их отношения могут очень скоро закончиться, ведь недавно сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали целующимся с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, Бруклин и его новая возлюбленная не скрывали своих нежных чувств, когда пришли вместе в тату-салон в Лос-Анджелесе, где Бруклин сделал себе новую татуировку.

Лекси связала свою жизнь с фэшн-индустрией еще в детстве, а четыре года назад, когда ей исполнилось 16 лет, она переехала в Париж вместе со своей сестрой. Вскоре ее портфолио пополнилось снимками для таких популярных изданий, как Vogue, Playboy и Cosmopolitan. Причем среди них и немало весьма откровенных кадров.

О личной жизни модели пока ничего неизвестно. В ее Instagram снимков с бывшими любимыми нет, да и в старых интервью она никогда их не вспоминала. Возможно, она просто не из тех, кто афиширует отношения и выставляет личную жизнь напоказ.