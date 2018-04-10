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Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми
18:49 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала семейное фото в своем Instagram.
Маша Ефросинина показала в соцсети свежее фото, на котором запечатлены ее дети и муж.
Подписала Маша новый семейный кадр так: "Фото про цветовую совместимость в нашей семье....".
Яркий образ телеведущей однозначно выбивается из общего фона, но это и делает его особенным.
Подписчики оценили "цветовую совместимость" в семье Ефросининой и отреагировали на это следующими комментариями: "Самая яркая личность в вашей семье видна без слов...", "Марія, ви неперевершені!", "Очень круто! Кому же как не маме нести позитив в семью!", "Они Вас взяли с собой??? Или шли по другую сторону улицы?))".
К слову, за день семейное селфи Маши Ефросининой лайкнули около 20 тысяч инстаграм-пользователей.
Telegraf.com.ua