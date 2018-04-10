Маша Ефросинина поделилась снимком с мужем и детьми

Маша Ефросинина показала в соцсети свежее фото, на котором запечатлены ее дети и муж.

Подписала Маша новый семейный кадр так: "Фото про цветовую совместимость в нашей семье....".

Яркий образ телеведущей однозначно выбивается из общего фона, но это и делает его особенным.

Подписчики оценили "цветовую совместимость" в семье Ефросининой и отреагировали на это следующими комментариями: "Самая яркая личность в вашей семье видна без слов...", "Марія, ви неперевершені!", "Очень круто! Кому же как не маме нести позитив в семью!", "Они Вас взяли с собой??? Или шли по другую сторону улицы?))".

К слову, за день семейное селфи Маши Ефросининой лайкнули около 20 тысяч инстаграм-пользователей.