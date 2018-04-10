Пэрис Хилтон опубликовала фото с Эмили Ратаковски

Знаменитости встретились на церемонии Fashion Los Angeles Awards, которая четвертый год подряд проходит в США. Организатором светского мероприятия было издание Daily.

Обе американские звезды не скрывают своей сексуальности и часто выбирают довольно откровенные наряды. Так, для светского события Пэрис Хилтон выбрала платье от бренда Philipp Plein черного цвета, а 26-летняя Эмили Ратаковски похвасталась светлым платьем, которое дополнила зеленой сумочкой.

"Говорили о супружеской жизни с моей девочкой Эмили Ратаковски вчера вечером", – написала Пэрис Хилтон.

На снимке Пэрис Хилтон якобы борется с Эмили Ратаковски в декольте. Два образа были невероятно стильными, поэтому неизвестно, кто из звезд мог бы одержать победу в модной "битве".

Отметим, что 8 апреля знаменитая модель Эмили Ратаковски все же получила первенство. Известная манекенщица получила награду в номинации "Лучшая модель года".