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Олег Винник показал свою утреннюю тренировку в зале (Видео)

Олег Винник
20:13 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Олег Винник показал, как ему удается поддерживать себя в форме.

Харизматичный певец совсем себя не жалеет.

Олег Винник - еще тот трудяга. Артист не обходит ни одной возможности заняться спортом, чтобы поддерживать тело в форме.

И на гастролях, и дома певец находит время для спорта. Такие старания не проходят даром, ведь фанатки Олега Винника обожают не только его песни, но и милуюються внешностью звезды.

Сегодня Винник решил приоткрыть тайну своих тренировок и самостоятельно смонтировал видео с последних занятий.

Вы только посмотрите, какие изнурительные и сложные упражнения делает певец! И все это утром, когда большинство из нас еще сладко потягивается в постели.

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Новости шоу бизнеса, Олег Винник, Певец Олег Винник, Тренировка Олега Винника.
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