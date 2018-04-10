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Олег Винник показал свою утреннюю тренировку в зале (Видео)
Новости шоу бизнеса: Украинский певец Олег Винник показал, как ему удается поддерживать себя в форме.
Харизматичный певец совсем себя не жалеет.
Олег Винник - еще тот трудяга. Артист не обходит ни одной возможности заняться спортом, чтобы поддерживать тело в форме.
И на гастролях, и дома певец находит время для спорта. Такие старания не проходят даром, ведь фанатки Олега Винника обожают не только его песни, но и милуюються внешностью звезды.
Сегодня Винник решил приоткрыть тайну своих тренировок и самостоятельно смонтировал видео с последних занятий.
Вы только посмотрите, какие изнурительные и сложные упражнения делает певец! И все это утром, когда большинство из нас еще сладко потягивается в постели.
Telegraf.com.ua