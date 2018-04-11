Эмбер Херд отдала на пожертвования деньги полученные от Джонни Деппа

Когда Эмбер Херд вознамерилась отсудить миллионы после брака с Джонни Деппом, многие не верили, что актриса действительно отдаст деньги на благотворительность. Но Эмбер оказалась человеком своего слова – получив свои деньги, она сделала крупное пожертвование детскому госпиталю в Лос-Анджелесе.

Об этом стало известно из отчета госпиталя о доходах за прошлый год, а сама Эмбер была включена в список его почетных благотворителей. "Мы очень признательны всем за их щедрость. От имени детей и семей, которые получают помощь и поддержку госпиталя, мы выражаем вам свою искреннюю благодарность", - говорится в заявлении.

Точная сумма, которую пожертвовала Херд, не называется, но инсайдеры сообщают, что она варьируется от 1 до 5 миллионов долларов.

Напомним, после развода с Деппом актрисе присудили 7 миллионов, но Эмбер говорила, что хочет также отдать часть денег Американскому союзу защите гражданских свобод, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Бракоразводный процесс между Херд и Деппом начался как раз именно с заявления девушки о домашнем насилии со стороны голливудского актера.