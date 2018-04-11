Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными
Новости: В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту В Алжире разбился военный самолет с 200 людьми на борту
Новости: "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
Новости: "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества
X

Эмбер Херд отдала на пожертвования деньги полученные от Джонни Деппа

Эмбер Херд и Джонни Депп
12:59 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актеры на этой неделе сумели согласовать условия бракоразводного процесса.

Когда Эмбер Херд вознамерилась отсудить миллионы после брака с Джонни Деппом, многие не верили, что актриса действительно отдаст деньги на благотворительность. Но Эмбер оказалась человеком своего слова – получив свои деньги, она сделала крупное пожертвование детскому госпиталю в Лос-Анджелесе.

Об этом стало известно из отчета госпиталя о доходах за прошлый год, а сама Эмбер была включена в список его почетных благотворителей. "Мы очень признательны всем за их щедрость. От имени детей и семей, которые получают помощь и поддержку госпиталя, мы выражаем вам свою искреннюю благодарность", - говорится в заявлении.

Точная сумма, которую пожертвовала Херд, не называется, но инсайдеры сообщают, что она варьируется от 1 до 5 миллионов долларов.

Напомним, после развода с Деппом актрисе присудили 7 миллионов, но Эмбер говорила, что хочет также отдать часть денег Американскому союзу защите гражданских свобод, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Бракоразводный процесс между Херд и Деппом начался как раз именно с заявления девушки о домашнем насилии со стороны голливудского актера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актеры, Деньги, Джонни Депп, Пожертвование, Развод, Эмбер Херд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Ольга Фреймут опубликовала новый снимок с мужем Любимые игрушки из нашего детства, способные вызвать зависть у всего двора (Фото) Настя Каменских рассказала правду о своей личной жизни

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные снимки собак, которые не сдерживают свои эмоции Ирландский вопрос: Туск отмечает риски после Brexit Марио Балотелли может переехать в США
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
03 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Новости сегодня
13:24 "Вражда": Розамунд Пайк войдет в роль принцессы Дианы
13:22 Свитолина не поможет сборной в матче против Канады в Кубке Федерации
13:20 Жизнеутверждающие снимки из жизни королевы Елизаветы II (Фото)
13:16 В Припяти задержали двух иностранных "туристов"
13:12 Иньеста: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: NASA приступило к сборке нового марсохода NASA приступило к сборке нового марсохода
Добавить комментарий
0