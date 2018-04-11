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Поклонник Тейлор Свифт ограбил банк и подбросил деньги своему кумиру

Брюс Роули
21:50 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная американская певица Тейлор Свифт снова стала жертвой сумасшедшего фаната, который ограбил банк, и подбросил ей деньги.

Согласно полицейскому отчету, который оказался вчера в распоряжении издания TMZ, подозреваемый Брюс Роули ограбил местный банк с надеждой произвести впечатление на Тейлор.

Забрав наличные, он сел в машину и отправился в дом певицы в штат Род-Айленд. Добравшись до особняка, он перебросил часть полученной суммы через забор на территорию дома Свифт и вскоре после этого был задержан местной полицией.

В полиции преступник заявил, что влюблен в Тейлор Свифт и своим преступлением хотел завоевать ее сердце. Сколько денег украл человек, не сообщается.

Также стало известно, что недавно в дом артистки, только уже в Беверли Хиллз, попытался проникнуть молодой человек. На место инцидента вызвали полицию, которая и сняла его с забора. Теперь ему грозит шесть месяцев тюрьмы за попытку незаконного проникновения на территорию частной собственности.

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Новости шоу бизнеса, Банк, Брюс Роули, Деньги, Знаменитость, Кумир, Ограбление, Поклонник, Тейлор Свифт.
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