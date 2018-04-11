Поклонник Тейлор Свифт ограбил банк и подбросил деньги своему кумиру

Согласно полицейскому отчету, который оказался вчера в распоряжении издания TMZ, подозреваемый Брюс Роули ограбил местный банк с надеждой произвести впечатление на Тейлор.

Забрав наличные, он сел в машину и отправился в дом певицы в штат Род-Айленд. Добравшись до особняка, он перебросил часть полученной суммы через забор на территорию дома Свифт и вскоре после этого был задержан местной полицией.

В полиции преступник заявил, что влюблен в Тейлор Свифт и своим преступлением хотел завоевать ее сердце. Сколько денег украл человек, не сообщается.

Также стало известно, что недавно в дом артистки, только уже в Беверли Хиллз, попытался проникнуть молодой человек. На место инцидента вызвали полицию, которая и сняла его с забора. Теперь ему грозит шесть месяцев тюрьмы за попытку незаконного проникновения на территорию частной собственности.