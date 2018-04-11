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Появилось видео, на котором жених Хлои Кардашян целуется с другими женщинами

Хлои Кардашян
22:48 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Беременная Хлоя Кардашян, которая часто публикует нежные фото с отцом будущего ребенка Тристаном Томпсоном, кажется, не все знает о жизни своего любимого, ведь в сети появилось видео, на котором он развлекается с другими женщинами.

На видео, которое попало в сеть, бойфренд Хлои развлекается в ночном клубе с женщинами, когда Хлоя была на третьем месяце беременности. На видео можно увидеть, как одну из женщин Тристан целует в губы, другую – в грудь.

Также в сети появилось видео, на котором Тристана застали в ночном клубе вместе с неизвестной брюнеткой. После вечеринки Томпсон поехал с ней в гостиницу, где они пробыли вместе до утра.

Пока Хлоя на эти сообщения никак не отреагировала, однако это сделала бывшая девушка Тристана Томпсона Джордан Крэйг. Ее он покинул, когда девушка была беременной.

Джордан Крейг

"Если вы уважаете себя и других, вы никогда не сделаете кого-то несчастным и не будете преданными другими людьми. Желаю всем добра", – написала она.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Жених, Измена, Поцелуи, Хлои Кардашьян.
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