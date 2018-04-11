Алессандры Амбросио рассказала о секретах своей красоты

Алессандра теперь не так часто выходит на подиумы, но продолжает сниматься в горячих фотосессиях, демонстрируя идеальную фигуру. Красавица поддерживает себя в форме, придерживаясь нескольких секретов красоты.

Питание

Идеальный завтрак для Амбросио – это авокадо, свежевыжатый сок, большая чашка кофе, а также отварные или слегка поджаренные яйца.

"Каждое утро я чередую большой стакан апельсинового сока с любимой комбинацией: капуста кале, огурец, имбирь, лимон, яблоки. Я не большой фанат макарон, считаю, что лучше приготовить салат, суп, рыбу или мясо, последние – отличные источники белка", – как-то рассказала о своем питании звезда.

Спорт

Алессандра обожает плавать и играть в волейбол, поэтому ее часто можно встретить на отдыхе на пляжах Бразилии.

Уход за лицом

Модель делает акцент на чистке, в частности, пилингах. Также она отдает предпочтение антивозрастным сывороткам с витамином С и BB-кремам с обязательным фильтром SPF.

Уход за волосами

"Два-три раза в неделю после мытья головы я наношу восстанавливающую маску на всю длину и оставляю ее на десять минут. Каждые два месяца, я делаю профессиональный уход в салоне: питание и лечение. После него волосы чувствуют себя изумительно".