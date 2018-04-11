Мэрайя Кэри призналась, что страдает от психического заболевания

В интервью известному изданию People знаменитая певица Мэрайя Кэри рассказала о том, что уже давно страдает от биполярного расстройства.

Биполярное расстройство, известное также как маниакально–депрессивный психоз – психическое заболевание, которое характеризуется нетипичной сменой настроения, перепадами энергии и способности функционировать.

Известно, что такой диагноз врачи певице поставили еще в 2001 году, когда она была госпитализирована после физического и морального истощения.

"Я не хотела в это верить", – призналась артистка изданию People.

Кэри продолжила: "Я не хотела, чтобы болезнь стала пятном на моей карьере, не хотела переносить позор болезни на всю жизнь, которая определяла бы меня и, возможно, закончила бы мою карьеру. ... Я так боялась все потерять, поэтому убедила себя, что единственный способ справиться с проблемой – не думать об этом".

Кэри также призналась, что до недавнего времени она жила в изоляции и постоянном страхе, что кто-то мог разоблачить ее: "Это было слишком тяжелым бременем для меня. Я искала лечение и помощь, и я получила их. Я также окружила себя положительными людьми, и я вернулся к тому, что мне нравилось – писать песни и заниматься музыкой. Как ни крути, я понимала, что пришло время, наконец, поделиться моей историей".