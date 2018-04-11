Валерий Леонтьев рассказал о жене

69-летний Валерий Леонтьев входит в число тех звезд, которые держат личную жизнь в строжайшей тайне. Музыкант очень редко появляется на публике со своей женой Людмилой Исакович. Супруги вместе уже больше четырех десятилетий, но за это время их буквально пару раз видели на светских мероприятиях. Людмила постоянно проживает в США.

По словам артиста, у них с женой все замечательно — их союзу ничего не угрожает. "Мы те самые две половины, стать которыми все всегда мечтают. Видимся мы регулярно: пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови, а летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте и бегать за мной совершенно нет смысла", — заявил Леонтьев в интервью журналу "Антенна-Телесемь".

Исполнитель хита "Маргарита" также сообщил, что его супруга является гримером. Поначалу это было хобби Исакович, но теперь она занимается любимым делом профессионально.

Напомним, Валерий Леонтьев рассказал о том, как справляется с депрессиями, когда планирует уходить со сцены, как искал дрова на первом выступлении, о свидании с женой в Испании и том, как ему удалось приструнить журналистов.