Дуэйн Джонсон рассказал о конфликте с Вином Дизелем

Одна из самых кассовых кинофраншиз и хлеб кинокомпании Universal – "Форсаж" – действительно переживает непростые времена и может претерпеть значительные изменения.

О конфликте Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля говорят уже не первый месяц, однако впервые сам "Скала" подтвердил эти слухи в интервью Rolling Stone.

Конфликт двух актеров начался еще в 2016 году во время съемок восьмой части "Форсажа". Джонсон подтвердил, что он и Вин Дизель снимались в фильме отдельно, а для их общей сцены был использован монтаж.

"У нас было несколько важных бесед, и я понял, что наш подход и видение процесса съемок кардинально различаются. Не знаю, будем ли мы еще когда-нибудь сниматься вместе, но я благодарен ему за то, что разъяснил мне свою позицию", – говорит Джонсон. Актер добавил, что пока не уверен, снимется ли в следующей части франшизы, поскольку готовится к спин-оффу "Форсажа" вместе с Джейсоном Стэйтемом.