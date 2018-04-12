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Дуэйн Джонсон рассказал о конфликте с Вином Дизелем

Дуэйн Джонсон и Вин Дизель
08:30 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Конфликт двух актеров во время "Форсажа" начался еще в 2016 году во время съемок восьмой части.

Одна из самых кассовых кинофраншиз и хлеб кинокомпании Universal – "Форсаж" – действительно переживает непростые времена и может претерпеть значительные изменения.

О конфликте Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля говорят уже не первый месяц, однако впервые сам "Скала" подтвердил эти слухи в интервью Rolling Stone.

Конфликт двух актеров начался еще в 2016 году во время съемок восьмой части "Форсажа". Джонсон подтвердил, что он и Вин Дизель снимались в фильме отдельно, а для их общей сцены был использован монтаж.

"У нас было несколько важных бесед, и я понял, что наш подход и видение процесса съемок кардинально различаются. Не знаю, будем ли мы еще когда-нибудь сниматься вместе, но я благодарен ему за то, что разъяснил мне свою позицию", – говорит Джонсон. Актер добавил, что пока не уверен, снимется ли в следующей части франшизы, поскольку готовится к спин-оффу "Форсажа" вместе с Джейсоном Стэйтемом.

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Новости шоу бизнеса, Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Конфликт, Конфликт во время съемок, Форсаж.
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