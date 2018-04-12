"Мастер Шеф Подростки" 11 выпуск: участники сыграют в Монополию (Видео)

Подростки-кулинары сыграли в очень интересную и известную всем игру – Монополию. Но правильно ли дети поняли правила? Юрий, например, все свои продуктовые запасы умудрится выменять у соперников на… маленькую ложечку!

За два часа каждая из четырех команд должна была приготовить закуску, основное блюдо и десерт. Но на проекте "Мастер Шеф" никогда ничего не бывает так просто! Главной преградой для выполнения задания стало отсутствие нужных продуктов и девайсов в определенных командах. Чтобы победить в конкурсе и удивить судей, подростки постарались разумно вступать в рыночные отношения с соперниками.

Подростки провалили первый конкурс. В результате все капитаны команд надели черные фартуки. Поэтому во второй части 11 выпуска судьи боялись проводить следующее испытание. Ведь оно должно было быть еще сложнее. Однако, каждый участник знает – чтобы получить звание лучшего, следует учиться.