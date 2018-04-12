"Від пацанки до панянки" 3 сезон 8 выпуск: участницы приняли участие в конкурсе красоты (Видео)

На восьмой неделе пацанок ждало самое женственное испытание из всех возможных – конкурс красоты.

Первый этап конкурса – дефиле в вечерних платьях, которые большинство учениц сшили сами. Также на каждой из них была лента с названием родного города. Мисс Житомир или мисс Коммунарка, например. Все, как на реальном конкурсе красоты.

Второй этап – интеллектуальный. Ведущий конкурса зачитывал вопросы типа "кто такие пацифисты?" А пацанки должны были ответить.

Судьями стали преподаватели Школы панянок. Также они пригласили директора конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Анну Филимонову помочь им выбрать самую красивую пацанку.