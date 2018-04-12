"Від пацанки до панянки" 3 сезон 8 выпуск: участницы приняли участие в конкурсе красоты (Видео)
Новости шоу бизнеса: Наставники всеми возможными и невозможными способами перевоспитывают отчаянных пацанок.
На восьмой неделе пацанок ждало самое женственное испытание из всех возможных – конкурс красоты.
Первый этап конкурса – дефиле в вечерних платьях, которые большинство учениц сшили сами. Также на каждой из них была лента с названием родного города. Мисс Житомир или мисс Коммунарка, например. Все, как на реальном конкурсе красоты.
Второй этап – интеллектуальный. Ведущий конкурса зачитывал вопросы типа "кто такие пацифисты?" А пацанки должны были ответить.
Судьями стали преподаватели Школы панянок. Также они пригласили директора конкурса "Мисс Украина-Вселенная" Анну Филимонову помочь им выбрать самую красивую пацанку.
В первой части 8 выпуска Ольга Фреймут устроила девушкам настоящую провокацию. Девушки сначала выбирали одежду друг для друга, а потом пошли на свидание с известным певцом.
Во второй части участницы готовились к финалу балла. Во время экзамена по дефиле Оксана упала и должна была ехать в больницу.
В третьей части девушки приняли участие в настоящем конкурсе красоты. Кто из них стал победительницей и получил корону? А кто, по результатам всей недели, навсегда оставил Школу барышень? Смотрите онлайн 8 выпуск.