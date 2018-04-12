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У беременной Хлое Кардашьян из-за мужа начались преждевременные схватки
20:30 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: По срокам Хлое должна родить в конце апреля, но из-за измены мужа Тристана Томпсона у нее начались ранние схватки.

Семья Кардашьян спешно собирается в Кливленде, чтобы быть рядом с беременной Хлое, у которой начались ранние схватки. Новость распространил портал TMZ, который также сообщает о решении семьи Кардашьян по поводу изменника.

По срокам Хлое должна родить в конце апреля, но теперь есть риск, что ее первенец может появиться на свет раньше. Утром в среду, 11 апреля, Крис Дженнер вылетела к дочери в Кливленд, а Ким Кардашьян и другие сестры Хлое присоединятся к ней в четверг и пятницу. Вся семья расстроена поведением Тристана Томпсона. Сейчас он находится в Кливленде, где у его команды была игра.

Инсайдер сообщил, изданию People что новости об изменах возлюбленного Хлое стали для ее родных шоком, и теперь они хотят, чтобы она прекратила отношения с отцом своего будущего ребенка.

"Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила", - рассказал инсайдер.

Сама Хлое до сих пор не может поверить в такое предательство Тристана, и не хочеть ничего обсуждать.

Напомним, в сети распространяются фото и видео, где жених беременной Хлое Кардашьян Тристан Томпсон на последнем уикенде повеселился со жгучей брюнеткой Лани Блэр.

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Новости шоу бизнеса, Измена Тристана Томпсона, Тристан Томпсон, У Хлое Кардашьян начались ранние схватки, Хлое Кардашьян.
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