Появилась новая информация о браке Виктории и Дэвида Бекхэм

Инсайдеры рассказали о личной жизни пары и секретах, которые помогают им все же быть оставаться вместе почти 20 лет. И Виктория, и Дэвид ценят личное пространство и часто смотрят в разные стороны.

Нет ничего необычного в том, что пары меняются и развиваются. Даже когда Дэвид и Виктория собираются в своем загородном доме в Оксфордшире, они могут жить в разных "мирах". Дом был спроектирован так, что в нем у нее и у него есть свое отдельное крыло. Я думаю, каждый из них живет своей жизнью. Когда вы женаты так долго, определенная дистанция может быть полезной.

При этом они стараются не выносить на публику свои проблемы. Так как подробностей из первых уст нет, западные хроникеры общались только с инсайдерами, которые говорили про измены Дэвида Бекхэма и то, что Виктория Бекхэм очень стойко переносит все удары судьбы.

Поклонники надеются, что у пары все будет хорошо, ведь уже почти 20 лет они радуют всех своим присутствием на звездном небосклоне.