В день рождения Melovin покусала собака

11 апреля свой 21-й день рождения отмечал украинский певец Melovin, который представит нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение-2018" заключительным номером второго полуфинала.

Ранее певец рассказал о том, как привык праздновать день рождения:

«Традиционно я отмечаю свой день рождения в любимой Одессе. Для меня важно праздновать этот день в кругу родных и вместе с командой BIG HOUSE MELOVIN. Я очень жду подарков, которые получу уже вечером и чувствую, что друзья что-то задумали, – с улыбкой рассказывает артист. – Мне очень приятно получать такое огромное количество поздравлений от моих Меловинаторов. Я еле успеваю прочесть сообщения, как тут же приходит уже 100 новых».

Однако, в этом году звезда отпраздновал свой день рождения в Португалии, где готовится к "Евровидению". О том, как закончилось прзднование для Melovin, он рассказал в своей соцсети.

На своей страничке в Instagram певец опубликовал снимки, на которых хорошо видно покусанную руку.

"Как закончился мой день рождения? Нападением собаки", - написал Melovin и призвал всегда быть осторожными.