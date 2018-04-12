Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кандидат на должность госсекретаря: США обязаны помогать Киеву Кандидат на должность госсекретаря: США обязаны помогать Киеву
Новости: Трамп пообещал принять решение по Сирии "достаточно скоро" Трамп пообещал принять решение по Сирии "достаточно скоро"
Новости: Определена команда недели в Лиге чемпионов Определена команда недели в Лиге чемпионов
Новости: Компания HBO снимет сериал про звезд Инстаграма Компания HBO снимет сериал про звезд Инстаграма
X

В день рождения Melovin покусала собака

Смотрите фото (4)
Melovin
21:04 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Представителя Украины на "Евровидении-2018" Melovin в день рождения очень сильно покусала собака.

11 апреля свой 21-й день рождения отмечал украинский певец Melovin, который представит нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение-2018" заключительным номером второго полуфинала.

Ранее певец рассказал о том, как привык праздновать день рождения:

«Традиционно я отмечаю свой день рождения в любимой Одессе. Для меня важно праздновать этот день в кругу родных и вместе с командой BIG HOUSE MELOVIN. Я очень жду подарков, которые получу уже вечером и чувствую, что друзья что-то задумали, – с улыбкой рассказывает артист. – Мне очень приятно получать такое огромное количество поздравлений от моих Меловинаторов. Я еле успеваю прочесть сообщения, как тут же приходит уже 100 новых».

 

Однако, в этом году звезда отпраздновал свой день рождения в Португалии, где готовится к "Евровидению". О том, как закончилось прзднование для Melovin, он рассказал в своей соцсети.

На своей страничке в Instagram певец опубликовал снимки, на которых хорошо видно покусанную руку.

"Как закончился мой день рождения? Нападением собаки", - написал Melovin и призвал всегда быть осторожными.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, MELOVIN, Melovin покусала собака, День рождения Melovin, Представителя Украины на "Евровидении-2018".
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Ведущий шоу "Холостяк" показал жену и младшего сына День космонавтики: удивительные снимки Земли из космоса (Фото) Светлана Лобода рассказала, почему скрывала беременность

Последние новости

ЦСКА - "Арсенал": стартовые составы команд Невозможно сдержать смех: если бы голливудские фильмы снимали в нашей стране Красюк: Бой Усик - Гассиев должен проходить на нейтральной территории
Сегодня читают
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 Молдова попросит Киев о коридоре для вывода войск РФ из Приднестровья
03 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
04 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
05 Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
Новости сегодня
22:04 Очаровательная Моника Белуччи поделилась откровенным снимком
22:00 Полузащитник "Шахтера": Мораес очень помог бы нашей команде
21:58 Вы будете смеяться: забавные мордочки собак, которые безудержно встряхивают воду
21:54 Невероятная красота украинских девушек в ярких традиционных нарядах (Фото)
21:53 "Реал" - "Ювентус": известный рефери поддержал решение Оливера удалить Буффона
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон созывает Совбез ООН из-за отчета ОЗХО по делу Скрипалей Лондон собирает Совбез ООН по Солсбери
Новости: Порошенко заявил о новых санкциях против РФ Порошенко заявил о новых санкциях против РФ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью Ученые назвали профессии, которые вредят вашему здоровью
Добавить комментарий
0