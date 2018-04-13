Певица Джамала показала новую прическу

Похоже, что после рождения малыша Джамала решила немного сменить свой имидж. На странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором она демонстрирует всем свою новую прическу.

"Не стану скрывать. Да, хочется спать", – подписала фото Джамала и добавила также несколько хештегов: "мать принца", "выход в свет" и "new haircut" ("новая стрижка").

Поклонники певицы позитивно отреагировали на ее изменения во внешности: "Дуже гарна як завжди! Сил усієй родині прекрасного принца", "Классная прическа", "Прекрасно выглядите", "Стрижка – супер! Наверное, всем мам после рождения малыша хочется увидеть себя новой", "Джамала, так вы выглядите замечательно!", "Нереально красивая".