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Хлои Кардашьян впервые стала мамой
05:37 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: 33-летняя Хлои Кардашьян родила ребенка.
Известная телезвезда 33-летняя Хлои Кардашьян родила девочку. Роды прошли в больнице Кливленда в четверг, 12 апреля, около 4 утра по местному времени. Имя новорожденной девочки пока не сообщается.
Об этом сообщает 24tv.ua.
Напомним, что несколько дней назад в сети появилось видео, где на третьем месяце беременности Хлои ее любимый Тристан позволял себе целоваться с другими женщинами в клубе, а на этой неделе – даже провести ночь в одном из отелей с работницей нью-йоркского стриптиз-клуба Лани Блэр.
После неожиданных новостей в СМИ об изменах с женщинами Тристана Томпсона, в Хлои начались преждевременные схватки. Женщина должна была родить в конце апреля.
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