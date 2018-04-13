Хлои Кардашьян впервые стала мамой

Известная телезвезда 33-летняя Хлои Кардашьян родила девочку. Роды прошли в больнице Кливленда в четверг, 12 апреля, около 4 утра по местному времени. Имя новорожденной девочки пока не сообщается.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Напомним, что несколько дней назад в сети появилось видео, где на третьем месяце беременности Хлои ее любимый Тристан позволял себе целоваться с другими женщинами в клубе, а на этой неделе – даже провести ночь в одном из отелей с работницей нью-йоркского стриптиз-клуба Лани Блэр.

После неожиданных новостей в СМИ об изменах с женщинами Тристана Томпсона, в Хлои начались преждевременные схватки. Женщина должна была родить в конце апреля.