Принц Уильям проговорился о поле ребенка
Новости шоу бизнеса: На днях будущий отец посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Бирмингеме.
Пока весь мир вместе с букмекерами гадают, какого пола будет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, делая ставки на различные имена, внук Елизаветы II случайно рассекретил пол своего еще не рожденного наследника.
Уильям на днях посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, где и выдал большую тайну.
Когда принц разговаривал с поклонниками, его спросили по поводу имени третьего ребенка, на что герцог ответил: "Я буду настаивать, чтобы ребенка звали Джек". После этого Уильям на несколько секунд испугался сказанного и поспешил быстро добавить: "Или Джеки".
Западные СМИ уверены, что Уильям проговорился, а значит, совсем скоро его супруга Кейт Миддлтон подарит ему второго сына. В Лондоне уже перекрыта территория госпиталя Святой Марии, где ожидаемо пройдут роды герцогини.
Представители дворца пока никак не комментировали пол третьего ребенка Уильяма и Кейт.