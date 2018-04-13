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Новости: Принц Уильям проговорился о поле ребенка Принц Уильям проговорился о поле ребенка
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Принц Уильям проговорился о поле ребенка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
09:20 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На днях будущий отец посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Бирмингеме.

Пока весь мир вместе с букмекерами гадают, какого пола будет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон, делая ставки на различные имена, внук Елизаветы II случайно рассекретил пол своего еще не рожденного наследника.

Уильям на днях посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме, где и выдал большую тайну.

Когда принц разговаривал с поклонниками, его спросили по поводу имени третьего ребенка, на что герцог ответил: "Я буду настаивать, чтобы ребенка звали Джек". После этого Уильям на несколько секунд испугался сказанного и поспешил быстро добавить: "Или Джеки".

Западные СМИ уверены, что Уильям проговорился, а значит, совсем скоро его супруга Кейт Миддлтон подарит ему второго сына. В Лондоне уже перекрыта территория госпиталя Святой Марии, где ожидаемо пройдут роды герцогини.

Представители дворца пока никак не комментировали пол третьего ребенка Уильяма и Кейт.

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Новости шоу бизнеса, Беременность, Кейт Миддлтон, Пол, Пол ребенка, Принц Уильям, Ребенок.
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