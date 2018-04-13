Анджелине Джоли присвоили звание самой уважаемой знаменитости

Анджелина Джоли за всю свою жизнь попадала в сотни разных рейтингов – от самых скандальных звезд до самых красивых женщин мира. А теперь актриса возглавила рейтинг самых уважаемых знаменитостей, потеснив даже Опру Уинфри и Мишель Обама. На первом месте среди мужчин оказался один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс.

Опрос "Кто самый уважаемый мужчина и женщина среди знаменитостей" провела исследовательская компания YouGov. Согласно опросу, Анджелина вызывает у публики наибольшее доверие, сразу за ней следует Мишель Обама, а замыкает тройку Опра Уинфри.

В первой десятке также оказались Тейлор Свифт, Хилари Клинтон, королева Елизавета, Эмма Уотсон и Мадонна.

Среди мужчин предпочтение было отдано миллиардеру Биллу Гейтсу. На втором месте – бывший президент США Барак Обама, а на третьем – актер Джеки Чан. Также пользователи интернета доверяют Криштиану Роналду и Владимиру Путину, президент РФ оказался на 6 месте рейтинга.