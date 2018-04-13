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Анджелине Джоли присвоили звание самой уважаемой знаменитости

Анджелина Джоли
10:51 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Международная аналитическая компания YouGov провела ежегодное исследование и опубликовала список самых уважаемых людей в мире.

Анджелина Джоли за всю свою жизнь попадала в сотни разных рейтингов – от самых скандальных звезд до самых красивых женщин мира. А теперь актриса возглавила рейтинг самых уважаемых знаменитостей, потеснив даже Опру Уинфри и Мишель Обама. На первом месте среди мужчин оказался один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс.

Опрос "Кто самый уважаемый мужчина и женщина среди знаменитостей" провела исследовательская компания YouGov. Согласно опросу, Анджелина вызывает у публики наибольшее доверие, сразу за ней следует Мишель Обама, а замыкает тройку Опра Уинфри.

В первой десятке также оказались Тейлор Свифт, Хилари Клинтон, королева Елизавета, Эмма Уотсон и Мадонна.

Среди мужчин предпочтение было отдано миллиардеру Биллу Гейтсу. На втором месте – бывший президент США Барак Обама, а на третьем – актер Джеки Чан. Также пользователи интернета доверяют Криштиану Роналду и Владимиру Путину, президент РФ оказался на 6 месте рейтинга.

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Новости шоу бизнеса, YouGov, Анджелина Джоли, Знаменитости, Рейтинг, Уважаемые люди.
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