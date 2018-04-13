День рождения первой леди Франции: интересные факты о Брижит Макрон

В то время как их нетрадиционный брак, который уходит своими корнями в скандальную любовную историю, вызывает некоторые негативные эмоции в международном политическом обществе, французы по-прежнему обожают пару Эммануэля и Брижит. Будучи женой видного политика, 65-летняя Брижит Макрон играет на сегодняшний день важную роль в карьере своего мужа и остается его главным сторонником.

Наследница шоколадного состояния

Брижит Мари-Клод Тронье родом из известной семьи шоколатье: ее родители являются владельцами шоколадной компании Trogneux, основанной в Лилле и принадлежащей пяти поколениям семьи. Кондитерские изделия компании очень популярны на севере Франции. Наиболее известными продуктами бренда являются их пирожные макарон, или Macarons d’Amiens. Союз Брижит и Макрона привел к неизбежной игре слов в прессе: "У нас уже был макарон Амьена. Теперь у нас также есть Макрон Амьенов!".

"Нет" предрассудкам

Как многим известно, Брижит старше своего мужа на 24 года и восемь месяцев, но доказывает на практике, что возраст — это всего лишь цифры.

Она не всегда была учителем

После получения степени магистра в области литературы Брижит была назначена учителем в протестантскую школу в центре Страсбурга. Позднее она получила диплом, дающий право на преподавание в учебных заведениях среднего образования (известный как CAPES во Франции), и начала работу в частной католической школе La Providence в Амьене, где преподавала французский, латинский и драматургию, а также руководила театральным клубом. В школе она и познакомилась с подростком Эммануэлем Макроном. Однако это была не единственная работа Брижит, прежде чем стать первой леди Франции. В 1982 году в возрасте 29 лет она была нанята в качестве пресс-секретаря в торгово-промышленной палате Нор-Па-де-Кале.

О любви

То, что начиналось как отношения между наставником и учеником, в конечном итоге стало романтической связью, несмотря на разницу пары в возрасте и тот факт, что Брижит уже была замужем. В июне 1975 года она вышла замуж за банкира Андре Луи Озьера и воспитывала с ним троих детей: Себастьяна, Лоранс и Тифэна, которые сейчас работают инженером, кардиологом и адвокатом соответственно. Отношения Макрона и Брижит продолжались на протяжении более десяти лет и завершились браком после того, как Тронье развелась с первым мужем в 2006 году.

"В возрасте 17 лет Эммануэль сказал мне: "Что бы вы ни делали, я женюсь на вас! — рассказала она журналу Paris Match в 2017 году. — Постепенно, с особым терпением он преодолел все мои сопротивления. Он не был подростком, у него были отношения на равных со мной". И хотя Брижит и Эммануэль не имеют общих детей, президент Франции говорит, что дети его жены и внуки — это и его семья.

О прозвищах Брижит и хобби

Первую леди Франции друзья называют Биби, Кокот или иногда аббревиатурой, составленной из ее инициалов, — БАМ. В подростковом возрасте Брижит Тронье была частью команды фигурного катания в северном французском городе Амьен, откуда она родом.

Брижит осталась без своих друзей

Неудивительно, что отношения Брижит и Макрона не остались незамеченными обществом и близким окружением. В книге Маэля Бруна "Брижит Макрон. Освобожденная" отмечено, что, кроме неодобрения семьи Эммануэля, друзья будущей первой леди тоже повернулись к ней спиной. "Мы не классическая семья, это бесспорно, — заявила Макрон в недавнем интервью. — Но разве в нашей семьи меньше любви? Я так не думаю. Может быть, даже больше, чем в обычных семьях".

Следит за модными тенденциями

Любимые бренды первой леди Франции — Louis Vuitton и Dior. Исключительные отношения Брижит с Louis Vuitton начались летом 2015 года, когда она подружилась с заместителем директора модного дома Дельфиной Арно. Известно, что VIP-сервис Louis Vuitton регулярно консультирует Макрон по вопросам ее образа и внешности. Французские журналы описывают стиль первой леди как современный и восхваляют ее модные образы и их интересное сочетание. Журнал Vogue характеризует ее как воплощение шик-эстетики. Основные цвета гардероба Брижит — черный, белый, голубой. Стилист Дельфин де Канекод рассказал журналу L’Express: "Она — воплощение стиля рок-н-ролл. Она никогда не скажет: "Мне 64 года, поэтому я не могу носить короткие юбки". Высокие каблуки, платья без рукавов, кожаные брюки — это все о ней. Она очень чудная женщина".