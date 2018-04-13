Гвен Стефани заявила, что хочет выйти замуж

Гвен Стефани осчастливила поклонников, которые давно ждали, что ее роман с Блейком Шелдоном, который продолжается уже около трех лет, приведет к свадьбе. Певица публично сообщила о том, что скоро действительно станет законной женой музыканта.

Гвен, которая до недавнего времени наотрез отказывалась отвечать на вопросы о возможном скором замужестве, во время телешоу Эллен Дедженерис вдруг разоткровенничалась. "Все пишут, что вы, наконец, решили пожениться? Это действительно так?" — поинтересовалась телеведущая по ходу беседы. И Гвен неожиданно призналась: "По правде говоря, я просто обожаю свадьбы. И я очень люблю Блейка. Его успели полюбить и мои дети. Его вообще невозможно не любить. И да, я действительно хочу стать его женой!".