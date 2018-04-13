Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил Порошенко назвал сроки переформатирования АТО в операцию Объединенных сил
Новости: Ультраправые немецкие депутаты снова собираются в Крым Ультраправые немецкие депутаты снова собираются в Крым
Новости: Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC
Новости: Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК Будете ли вы в безопасности после сдачи теста ДНК
X

Гвен Стефани заявила, что хочет выйти замуж

Гвен Стефани
21:03 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На одном из телевизионных шоу певица Гвен Стефани призналась, что собирается стать женой Блейка Шелдона.

Гвен Стефани осчастливила поклонников, которые давно ждали, что ее роман с Блейком Шелдоном, который продолжается уже около трех лет, приведет к свадьбе. Певица публично сообщила о том, что скоро действительно станет законной женой музыканта.

Гвен, которая до недавнего времени наотрез отказывалась отвечать на вопросы о возможном скором замужестве, во время телешоу Эллен Дедженерис вдруг разоткровенничалась. "Все пишут, что вы, наконец, решили пожениться? Это действительно так?" — поинтересовалась телеведущая по ходу беседы. И Гвен неожиданно призналась: "По правде говоря, я просто обожаю свадьбы. И я очень люблю Блейка. Его успели полюбить и мои дети. Его вообще невозможно не любить. И да, я действительно хочу стать его женой!". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Блейк Шелдон, Гвен Стефани, Певица Гвен Стефани, Свадьба Гвен Стефани.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

День рождения первой леди Франции: интересные факты о Брижит Макрон Слава из "Неангелов" сменила имидж Уникальные кадры прошлого: люди из шоу уродов (Фото)

Последние новости

Джошуа сразится с Поветкиным или Миллером Эти продукты помогут сохранить молодость и красоту надолго Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине будет по-летнему тепло
02 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
03 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
04 Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
05 Вера Брежнева упала во время концерта в Москве (Видео)
Новости сегодня
21:44 Цыганков: Хочу видеть "Динамо" в Лиге чемпионов
21:39 Исследователи рассказали, как овощи помогают здоровью пожилых дам
21:31 Самые красивые реки со всего мира (Фото)
21:29 Селена Гомес посетила премьеру мультфильма "Монстры на каникулах 3: Море зовет"
21:27 Салах стал игроком месяца в АПЛ во второй раз подряд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России заблокировали Telegram В России заблокировали Telegram
Новости: Сестра Савченко рассказала, как прошла экспертиза на полиграфе Как прошла экспертиза Савченко на полиграфе
Новости: Генсек ООН: "Холодная война" вернулась Генсек ООН: "Холодная война" вернулась
Новости: В Instagram появится новая полезная функция В Instagram появится новая полезная функция
Добавить комментарий
0