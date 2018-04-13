Бритни Спирс отметили главной ЛГБТ-премией

Известная поп-исполнительница Бритни Спирс получила главную ЛГБТ-премию на GLAAD Media Awards. Церемония состоялась в 29 раз в Лос-Анджелесе. Спирс показалась на сцене в ослепительном мини-платье, декорированном стразами и камнями.

Бритни Спирс на церемонии GLAAD Media Awards

В США Бритни Спирс отметили ЛГБТ-премией. Это произошло на 29 церемонии награждения GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе. Поклонники поражены внешним видом своей любимицы, которая показалась на публике в утонченном мини-платье с вырезами по бокам, которые показали тело натренированной Бритни. Также в Сети пользователи отметили, что ослепительный наряд артистки только подчеркнул ее красоту и уникальный шарм, который всегда ее сопровождал с начала сольной карьеры.