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Бритни Спирс отметили главной ЛГБТ-премией

Бритни Спирс
22:05 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе состоялась 29 церемония вручения ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards.

Известная поп-исполнительница Бритни Спирс получила главную ЛГБТ-премию на GLAAD Media Awards. Церемония состоялась в 29 раз в Лос-Анджелесе. Спирс показалась на сцене в ослепительном мини-платье, декорированном стразами и камнями.

Бритни Спирс на церемонии GLAAD Media Awards

В США Бритни Спирс отметили ЛГБТ-премией. Это произошло на 29 церемонии награждения GLAAD Media Awards в Лос-Анджелесе. Поклонники поражены внешним видом своей любимицы, которая показалась на публике в утонченном мини-платье с вырезами по бокам, которые показали тело натренированной Бритни. Также в Сети пользователи отметили, что ослепительный наряд артистки только подчеркнул ее красоту и уникальный шарм, который всегда ее сопровождал с начала сольной карьеры.

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Новости шоу бизнеса, GLAAD Media Awards, Бритни Спирс, ЛГБТ, ЛГБТ-премия.
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