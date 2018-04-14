Светская львица и звезда шоу про "Семейство Кардашян" не только сегодня успевает ухаживать за своей 2-месячной дочкой Сторми, но и следить за своим внешним видом.

Светская львица и звезда шоу про "Семейство Кардашян" не только сегодня успевает ухаживать за своей 2-месячной дочкой Сторми, но и следить за своим внешним видом. Только вчера звезда продемонстрировала соблазнительные формы в платье, прогуливаясь с дочерью на улице, как уже сегодня она смело продемонстрировала свой новый образ. Так, Кайли теперь из брюнетки превратилась в настоящую куклу Барби, – она решила покрасить свои длинные волосы в яркий розовый цвет. 20-летняя девушка уже успела сделать несколько соблазнительных фотографий в новом амплуа, получив много положительных отзывов в комментариях и почти 5 миллионов предпочтений. "Я не обычная мама, я крутая мама", – говорится в подписи к фото Кайли в Instagram.