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Бритни Спирс появилась на публике в откровенном наряде

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Бритни Спирс
22:07 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная певица Бритни Спирс побывала на церемонии вручения наград GLAAD Media Awards.

Последние годы Бритни Спирс много времени уделяет своей фигуре. Певица правильно питается и занимается в спортзале. Результат на лицо: артистка похудела и привела тело в тонус. И теперь на каждом мероприятии 36-летняя Бритни норовит продемонстрировать свою фигуру.

На церемонии вручения наград GLAAD Media Awards певица появилась в ультракоротком платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. Блестящий наряд Бритни дополнила такими же яркими лодочками.

Певица стала одним из лауреатов премии, которую вручают звездам, сделавшим вклад в борьбу за равенство прав сексуальных меньшинств. Спирс отметили в номинации "Авангардный подход". Награду вручал Рики Мартин, который является открытым геем.

- Быть принятым безоговорочно и иметь возможность выражать себя как личность через искусство - это такое благословение. Будучи матерью, я показала, что значит любить безоговорочно, и все вы в этой комнате показали мне на протяжении всей моей карьеры, что значит быть любимым безоговорочно, - сказала Бритни со сцены.

Мартин сказал, что Спирс является одной из тех артистов, которые своим творчеством показывают, что нетерпимость неприемлема.

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Новости шоу бизнеса, Бритни Спирс, Бритни Спирс в откровенном наряде, Формы Бритни Спирс.
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