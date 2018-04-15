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Лилия Подкопаева в третий раз выходит замуж

Лилия Подкопаева с женихов
12:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева не только успешно смогла построить свою жизнь за океаном в США, но и найти там свою любовь.

Состоятельный бизнесмен Игорь познакомился с Лилией на одних вечерних посиделках с друзьям в Атланте, США. Сама спортсменка считает этот город особенным, поскольку здесь она получила два олимпийских золота и там же встретила любовь.  О новом мужчине в жизни Лилия рассказала в "Светской жизни".

"Я сейчас могу сказать, что Атланта моя золотая и дорогая и в какой степени судьбоносная. Это был ужин с друзьями, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу", – вспомнила Лилия.

Сам же Игорь добавил, что живет в Америке около 25 лет, а его бизнес связан с инвестициями и застройками. Признаться муж решил в родном для Лилии спортзале.

Если я гимнастка, где было объяснение? В спортивном зале, да. Когда я открыла коробку и увидела кольцо, – уши горят, щеки горят, глаза сияют. Не от того, что вот кольцо. А от самого понимания, что в жизни происходят изменения, – призналась Подкопаева.

По словам заслуженного мастера спорта, дети прекрасно восприняли Игоря и для нее это самое главное. Свою свадьбу пара планирует сыграть только вдвоем и на необитаемом острове. Лилия Подкопаева хочет сделать что-то тихое и эксклюзивное только для них самих. О дате свадьбы пара пока еще ничего сообщила.

Стоит знать, что 39-летняя Лилия Подкопаева была дважды замужем: с Виктором Костырко в 2012, а также с Тимофеем Нагорным, от которого родила дочь Каролину и усыновила сына Вадима.

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Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Жених, Замуж, Лилия Подкопаева, Отношения, Свадьба, Третий брак.
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