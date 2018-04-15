Оля Полякова призналась, изменяла ли мужу

Одной из задач для Оли было отгадать среди 15 незнакомцев того, "кто "палит" на измене".

Во время съемок Полякова призналась, что ни разу не изменяла своему мужчине, с которым воспитывает двух дочерей. "Я стабильная уже 13 лет", - заявила артистка.

Кстати, с мужем Вадимом Оля очень редко публикует фото. Обычно, в Instagram Полякова публикует снимки с гастролей, гастротуров и съемок различных шоу. Однако иногда звезда делится с фанами кадрами с дочерьми.