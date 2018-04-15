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Оля Полякова призналась, изменяла ли мужу

Оля Полякова
13:56 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: lux.fm

Новости шоу бизнеса: А вывел на чистую воду Суперблондинку Сергей Притула в шоу "СуперИнтуиция" на Новом канале.

Одной из задач для Оли было отгадать среди 15 незнакомцев того, "кто "палит" на измене".

Во время съемок Полякова призналась, что ни разу не изменяла своему мужчине, с которым воспитывает двух дочерей. "Я стабильная уже 13 лет", - заявила артистка.

Кстати, с мужем Вадимом Оля очень редко публикует фото. Обычно, в Instagram Полякова публикует снимки с гастролей, гастротуров и съемок различных шоу. Однако иногда звезда делится с фанами кадрами с дочерьми.

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Новости шоу бизнеса, Брак, Знаменитость, Измены, Муж, Оля Полякова, Певица, Семья, Супруг.
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