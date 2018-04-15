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Сергей Бабкин рассказал о своих школьных годах

Сергей Бабкин
19:01 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, за что его били в школе

Украинский исполнитель Сергей Бабкин рассказал, что в школе его били за то, что он любил надевать яркую одежду. Сергей признался, что он настолько любит яркую одежду, что иногда жена Снежана просит его переодеться, говорится в программе "Светская жизнь".

"Бывало такое частенько, она говорила: "Сергей, пожалуйста, это уже слишком". Например, я одевался полностью в желтую одежду: желтый плащ, желтые штаны, желтые ботинки", – вспомнил Бабкин.

Музыкант поделился, что в юности ему доставалось от радикально настроенных подростков, которым были не по душе его эксперименты с внешностью.

"Сверстникам, да, я был непонятен. Показывали пальцем, смеялись, били. Я с детства обожаю все яркое. До сих пор. Я люблю яркую одежду", – отметил Сергей.

Также Сергей рассказал, что всегда был сам себе дизайнером, а в детстве даже сам себе красил джинсы.

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Новости шоу бизнеса, Детство Сергея Бабкина, Сергей Бабкин, Школьные года Сергея Бабкина.
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