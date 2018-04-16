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Сын Мадонны предпочитает пользоваться ее косметикой

Мадонна
15:34 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Мадонна рассказала, что особенно по нраву ее сыну пришлось "обновляющее" средство по уходу за кожей.

Мадонна, которая не так давно запустила собственную линию средств по уходу за кожей, подчеркнула, что косметика настолько хороша, что даже 17-летний сын Мадонны, Рокко, то и дело заимствует у нее лосьоны и кремы.

Мадонна рассказала, что особенно по нраву ее сыну пришлось "обновляющее" средство по уходу за кожей, которое представляет собой комбинацию сразу четырех косметических средств – лосьона, сыворотки, крема и маски.

"Даже мой 17-летний сын им пользуется, – говорит артистка. – Это средство нравится абсолютно всем, и я очень этим горжусь. Сын постоянно таскает из моей ванной все мои средства по уходу за кожей, и это так смешно – когда твой 17-летний сын говорит что-нибудь типа "Мам, можно я возьму еще сыворотку? И мне нужен еще лосьон для умывания. И еще вот это вот". Мне кажется, это невероятно забавно".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Внешность, Знаменитость, Косметика, Мадонна, Певица, Сын Мадонны.
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