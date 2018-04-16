Сын Мадонны предпочитает пользоваться ее косметикой

Мадонна, которая не так давно запустила собственную линию средств по уходу за кожей, подчеркнула, что косметика настолько хороша, что даже 17-летний сын Мадонны, Рокко, то и дело заимствует у нее лосьоны и кремы.

Мадонна рассказала, что особенно по нраву ее сыну пришлось "обновляющее" средство по уходу за кожей, которое представляет собой комбинацию сразу четырех косметических средств – лосьона, сыворотки, крема и маски.

"Даже мой 17-летний сын им пользуется, – говорит артистка. – Это средство нравится абсолютно всем, и я очень этим горжусь. Сын постоянно таскает из моей ванной все мои средства по уходу за кожей, и это так смешно – когда твой 17-летний сын говорит что-нибудь типа "Мам, можно я возьму еще сыворотку? И мне нужен еще лосьон для умывания. И еще вот это вот". Мне кажется, это невероятно забавно".