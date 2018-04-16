Певица и бывшая вокалистка группы No Doubt Гвен Стефани выставила на продажу свое роскошное имение в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес). Чтобы мотивировать покупателей, вокалистка снизила цену на 6 млн долларов от первоначальной цены - до 29 млн долларов.

Огражденное имение с несколькими зданиями, которым ранее также владела Дженнифер Лопес, находится на рынке более года, но пока не нашло нового обитателя. 48-летняя Стефани решила продать дом, получивший название Саммит, в январе 2017 года за 35 млн долларов. Она владела этим имуществом более десяти лет, купив дом с бывшим мужем, рокером Гэвином Россдейлом в 2006 году за 13,25 млн долларов. Фойе главного особняка инкрустировано абстрактным узором из черного белого мрамора. В центре гостиной - черный мраморный камин от пола до потолка. Черным и золотым камнем также обработаны стены главной ванной комнаты и гардеробной. В доме есть бассейн, теннисный корт и открытый бар. Второе здание оборудовано под тренажерный зал и домашний кинотеатр.