СМИ: Анджелина Джоли была госпитализирована

Поговаривают, что находясь в собственном доме, знаменитость потеряла сознание, сообщает ТСН со ссылкой на австралийское издание NW. Кто именно вызвал скорую – горничная или кто-то из старших детей – неизвестно. Актрису сразу же забрали в больницу. По результатам обследования, стало известно, что у Анджелины истощение.

Источники, близкие к Джоли, поделились, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Даже экс-супруг Брэд Питт обеспокоен ее состоянием здоровья и просит Анджелину пройти обследование. Но та пока решительно отвергает такие меры, заявляя, что она очень занята. Стоит добавить, что по информации некоторых СМИ, актриса не теряла сознание и сама обратилась за помощью в больницу.