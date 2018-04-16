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СМИ: Анджелина Джоли была госпитализирована

Анджелина Джоли
15:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что голливудская звезда Анджелина Джоли тщательно скрывает свое критическое состояние здоровья, в СМИ появилась информация, что еще в марте звезда была госпитализирована.

Поговаривают, что находясь в собственном доме, знаменитость потеряла сознание, сообщает ТСН со ссылкой на австралийское издание NW. Кто именно вызвал скорую – горничная или кто-то из старших детей – неизвестно. Актрису сразу же забрали в больницу. По результатам обследования, стало известно, что у Анджелины истощение.

Источники, близкие к Джоли, поделились, что звезда страдает от бессонницы и потери аппетита, что ослабляет ее физически и приводит к истощению нервной системы. Сама она отказывается признавать, что с ней что-то не так.

Даже экс-супруг Брэд Питт обеспокоен ее состоянием здоровья и просит Анджелину пройти обследование. Но та пока решительно отвергает такие меры, заявляя, что она очень занята. Стоит добавить, что по информации некоторых СМИ, актриса не теряла сознание и сама обратилась за помощью в больницу.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджелина Джоли, Госпитализация, Здоровье, СМИ.
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