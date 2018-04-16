Ричард Гир женится на своей молодой подруге Алехандре Сильве

После трех лет романа 68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва решили узаконить свои отношения.

Испанская газета ABC утверждает, что их свадьба состоится 5 мая в Вашингтоне.

Для Ричарда Гира это будет третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим – четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

Спустя несколько месяцев после официального расставания с Лоуэлл Гир познакомился с Алехандрой. В то время девушка была в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда.