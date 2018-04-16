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Ричард Гир женится на своей молодой подруге Алехандре Сильве
18:10 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Для 68-летнего Ричарда Гира это будет третье бракосочетание.
После трех лет романа 68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва решили узаконить свои отношения.
Испанская газета ABC утверждает, что их свадьба состоится 5 мая в Вашингтоне.
Для Ричарда Гира это будет третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим – четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.
Спустя несколько месяцев после официального расставания с Лоуэлл Гир познакомился с Алехандрой. В то время девушка была в процессе развода с Говиндом Фридландом, сыном американского горного магната Роберта Фридланда.
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