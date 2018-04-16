Иосиф Кобзон был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Российский певец, депутат признанной нелегитимной в Украине Госдумы РФ Иосиф Кобзон был срочно госпитализирован. Музыкант находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

"Иосиф Кобзон сейчас находится в одной из столичных (московских, - ред.) клиник. Причина срочного обращения к кардиологу - нарушение ритмов сердца", - говорится в сообщении.

Российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.