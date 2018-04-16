Зианджа прокомментировала свой вылет из шоу "Голос країни"

Зианджа выступила в прямом эфире "Голосу країни" с хором из 12 вокалистов, и спела культовую песню. Не смотря на то, что Сергей Бабкин не исключал вариант победы девушки, ей все равно пришлось покинуть шоу.

Девушка достойно приняла свое поражение и даже опубликовала в своем Instagram пост благодарности.

В Instagram Stories Зианджи появилась запись, в которой певица благодарит всех своих поклонников, которых называет "ангелами", за поддержку и помощь.

Экс-участница "Голосу країни" отметила, что мысль именно об "ангелах" вдохновила ее прийти на проект. Судя по записи, можно догадаться, что Зианджа уже строит себе большие планы на будущее и, что вылет из проекта - это только начало ее звездного пути.