Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках
Заразили роутеры по всему миру: США и Британия обвинили РФ в кибератаках
Новости: Проскочил на желтый: полиция раскрыла подробности ДТП в Кривом Роге
Проскочил на желтый: полиция раскрыла подробности ДТП в Кривом Роге
Новости: Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Украинские самбисты завоевали 30 медалей на юношеском чемпионате Европы
Новости: Звездопад Лириды: когда метеорный поток достигнет своего пика
Звездопад Лириды: когда метеорный поток достигнет своего пика
X

Стало известно, какое необычное имя дала ребенку Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян
10:33 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Буквально через несколько дней после родов Хлои рассекретила, как назвала свою дочь.

Недавно 33-летняя Хлои Кардашьян стала мамой. В своем Инстаграме она поделилась нежным фото с шариками и цветами, а подпись к фото посвятила своей новорожденной дочери.

 

Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, похитила наши сердца и мы переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мама и папа любят тебя, Тру - написала Хлои.

Итак, миру стало известно, что своего малыша известная звезда телешоу назвала Тру. Также девочка получила отцовскую фамилию, которым является 27-летний баскетболист Тристан Томпсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дочь, Имя ребенка, Ребенок, Роды, Тру Томпсон, Хлои Кардашьян.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Ричард Гир женится на своей молодой подруге Алехандре Сильве Ева Лонгория очень трогательно поздравила мужа Повседневная жизнь в сказочном Таиланде (Фото)

Последние новости

Украинский фильм "Женщина на войне" покажут в Каннах Красюк рассказал, где и когда Усик получил травму На реках Украины продолжается подъем воды
Сегодня читают
01 МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
02 Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
03 Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"
04 "Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
05 Срна - о матче Шахтер" - "Динамо"
Новости сегодня
11:01 Разлетелись в разные стороны: мотоциклист снес группу велосипедистов
11:00 Усик прокомментировал свою травму
10:59 Эта диета защитит полных людей от диабета
10:55 Смех до слез: прикольные картинки, которые поднимут настроение
10:54 Экс-министр юстиции принес присягу народного депутата
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции против РФ: Трамп продолжит занимать жесткую позицию
Трамп отложил введение новых санкций против РФ
Новости: Протесты в Ереване: к парламенту стянули водометы и бронетехнику
Протесты в Ереване: к парламенту стянули бронетехнику
Новости: В Украину идет новое похолодание
В Украину идет новое похолодание
Новости: SpaceX перенесла запуск нового телескопа
SpaceX перенесла запуск нового телескопа
Добавить комментарий
0