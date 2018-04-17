https://telegraf.com.ua/files/2018/04/117dbcc70a376489fa40e67a7e390bebabcbf298-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4014002-stalo-izvestno-kakoe-neobyichnoe-imya-dala-rebenku-hloi-kardashyan.html
Стало известно, какое необычное имя дала ребенку Хлои Кардашьян
Новости шоу бизнеса: Буквально через несколько дней после родов Хлои рассекретила, как назвала свою дочь.
Недавно 33-летняя Хлои Кардашьян стала мамой. В своем Инстаграме она поделилась нежным фото с шариками и цветами, а подпись к фото посвятила своей новорожденной дочери.
Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, похитила наши сердца и мы переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мама и папа любят тебя, Тру - написала Хлои.
Итак, миру стало известно, что своего малыша известная звезда телешоу назвала Тру. Также девочка получила отцовскую фамилию, которым является 27-летний баскетболист Тристан Томпсон.
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