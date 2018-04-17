Стало известно, какое необычное имя дала ребенку Хлои Кардашьян

Недавно 33-летняя Хлои Кардашьян стала мамой. В своем Инстаграме она поделилась нежным фото с шариками и цветами, а подпись к фото посвятила своей новорожденной дочери.

Наша маленькая девочка, Тру Томпсон, похитила наши сердца и мы переполнены любовью. Мы благословлены приветствовать этого ангела в семье. Мама и папа любят тебя, Тру - написала Хлои.

Итак, миру стало известно, что своего малыша известная звезда телешоу назвала Тру. Также девочка получила отцовскую фамилию, которым является 27-летний баскетболист Тристан Томпсон.